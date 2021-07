“Sport e Integrazione”, l’iniziativa che promuove l’inclusione sociale attraverso l’attività motoria

​Si svolgerà mercoledì 14 luglio 2021 al Campo Gerini di Roma – alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando, della Sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali, del Presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli – la presentazione del programma di attività “Sport e Integrazione”. Con loro anche testimonial sportivi per portare le proprie testimonianze: ASD Atletico Diritti-Antigone, ASD Liberi Nantes e testimonial dei Legend di Sport e Salute. A moderare i lavori sarà il giornalista Massimo Caputi.

Sensibilizzare il mondo sportivo, scolastico e la società civile sulle tematiche correlate all’integrazione, costruire una cooperazione per lo sviluppo di azioni finalizzate a favorire l’integrazione sociale e a contrastare le forme di discriminazione razziale e di intolleranza: sono queste le finalità dell’Accordo di programma tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Autorità di Governo delegata in materia di Sport per la promozione delle politiche di integrazione attraverso lo sport.

Sul tema dell’inclusione sociale attraverso l’attività motoria, il Ministero è impegnato da tempo. Lo Sport, attraverso i valori di solidarietà, di rispetto delle regole e degli altri, è riconosciuto uno strumento eccellente per l’integrazione delle minoranze e dei gruppi a rischio di emarginazione sociale.

L’evento potrà essere seguito in diretta streaming sul sito del Ministero.

Fonte: Ministero del Lavoro