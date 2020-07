Spot del Ministero del Lavoro: “Reddito di emergenza, l’aiuto che serve. Adesso”

“Reddito di emergenza, l’aiuto che serve. Adesso“: questo il claim della campagna di comunicazione lanciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dedicata alla misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta dal “Decreto Rilancio” per aiutare i nuclei familiari in difficoltà economica a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per la campagna di comunicazione è stato realizzato uno spot tv e radio della durata di 30″ che informa sulla possibilità di beneficiare del Reddito di emergenza, sulle modalità per presentare la domanda e sulla scadenza dei termini fissata per il 31 luglio 2020.

Requisiti, importi possibili e come richiederlo. Queste le principali informazioni che ricorda il Ministero con la sua campagna informativa, lanciata anche sul portale istituzionale con la pubblicazione del video e una sezione dedicata.