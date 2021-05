Stime in rialzo per debito pubblico e Pil

Economia a due velocità per il Belpaese nel 2021. Secondo le stime di primavera della Commissione di Bruxelles, il debito pubblico italiano salirà quest’anno al 159,8% del Pil, per poi calare al 156,6% nel 2022. Lo stesso Pil, per fortuna, grazie anche alle risorse del Recovery Plan, dovrebbe crescere del 4,2% e del 4,4% nel 2022. Si tratta di un netto rialzo rispetto alle previsioni primaverili che vedevano per l’Italia una crescita del Pil del 3,8% sia nel 2021 che nel 2022. Netto anche il miglioramento rispetto al dato medio dell’Ue: in inverno la stima del Pil per il 2021 era del +3,7% per il blocco (3,8% nell’eurozona) mentre per l’Italia era del 3,4%; le previsioni odierne portano il dato dell’aumento del Pil dell’Ue al 4,2%, lo stesso di quello italiano. L’Italia recupera, con un rimbalzo, il pesante crollo del 2020: -8,9%. Il calo a livello europeo era stato invece del 6,1%.