STMicroelectronics e Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa insieme per lo sviluppo della robotica e della sensoristica

La collaborazione tra STMicroelectronics e Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa assume un nuovo slancio grazie alla firma di una convenzione quadro ad ampio spettro, che prevede attività e progetti su temi ingegneristici come la robotica tradizionale e collaborativa, utilizzando tecnologie di attuazione ad altissima efficienza e sensoristica avanzata, fondamentale per il cosiddetto “Internet delle cose”, alle quali si aggiunge la collaborazione su sensori e attuatori MEMS ottici.

Il nuovo accordo quadro prevede anche intese per la formazione, collaborazioni scientifiche, ricerca, consulenza tecnico-scientifica, con una particolare attenzione per la ricerca, per il trasferimento e la valorizzazione di tecnologie e di conoscenze per l’innovazione delle imprese. Quest’ultima attività, in particolare, prevede che STMicroelectronics e Scuola Superiore Sant’Anna operino in maniera congiunta per favorire la valorizzazione della conoscenza e delle tecnologie per l’innovazione del tessuto produttivo di riferimento; la collaborazione, in particolar modo, intende integrare le rispettive competenze accademiche e industriali per massimizzare l’impatto delle attività di ricerca e favorire la nascita e la crescita di imprese spin-off in settori di interesse comune.

Il carattere multidisciplinare dell’attività della Scuola Superiore Sant’Anna, inclusa la ricerca che si sviluppa nei suoi 7 Istituti, consentirà un approccio “olistico” alla collaborazione, integrando armonicamente attività di formazione e ricerca. Grazie a questo accordo la Scuola potenzia l’impegno delle attività di “terza missione”, quelle che mirano a produrre impatto e a creare valore per la collettività anche attraverso la collaborazione con enti privati di alto profilo. Si rafforza così il percorso di realizzazione di un “ecosistema dell’innovazione” ovvero l’integrazione virtuosa fra ricerca accademica, formazione e innovazione industriale al fine di promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio, con valenza nazionale e internazionale.

“Questa iniziativa, afferma Paolo Dario prorettore alla Terza Missione della Scuola Superiore Sant’Anna, riprende e rilancia la collaborazione tra la Scuola e STMicroelectronics sulla ricerca e la formazione, attiva sin dal 2007 e che ha condotto nel 2011 alla istituzione di un laboratorio congiunto per la ricerca e l’innovazione nei campi della biorobotica, dei sistemi intelligenti e della microelettronica”. “Nel tempo la collaborazione tra la Scuola Superiore Sant’Anna e STMicroelectronics si è estesa anche ad altri temi, ricorda Nunzio Abbate, direttore dell’SRA System Lab di STMicroelectronics e la robotica, nelle sue varie declinazioni, è rimasta centrale. STMicroelectronics è, infatti, socio e componente del Direttivo del Competence Center MiSE ‘ARTES 4.0’, creato dalla Scuola Superiore Sant’Anna nel 2019 con 127 soci accademici, industriali e centri di ricerca”.