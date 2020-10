Strategia nazionale per le competenze digitali, in corso la consultazione pubblica

Partita la consultazione pubblica online sull’attuazione della Strategia nazionale per le competenze digitali, l’iniziativa del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nata nell’ambito di Repubblica Digitale, per contrastare il digital divide culturale tra le diverse aree del territorio nazionale, stimolare una maggiore inclusione digitale e favorire l’educazione sulle tecnologie che sono cruciali per il futuro sociale ed economico del nostro Paese.

La Strategia, approvata a luglio, è stata elaborata con un approccio a più fasi che ha riunito intorno allo stesso tavolo un Comitato Tecnico Guida composto da Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Università, enti pubblici di ricerca, imprese, professionisti, Rai, associazioni e varie articolazioni del settore pubblico. Nell’ambito di Repubblica Digitale è stata costituita anche la Coalizione Nazionale per le competenze digitali, con oltre 140 iniziative promosse da più di 130 organizzazioni.

Coerentemente con lo spirito collaborativo che caratterizza l’iniziativa, viene avviata sulla piattaforma ParteciPa una consultazione aperta a tutti i cittadini per raccogliere indicazioni utili per la prima stesura del Piano Operativo e, successivamente, per la sua evoluzione e per l’aggiornamento periodico della Strategia. Quest’ultima – insieme al Piano Operativo correlato – sarà infatti sottoposta a una prima verifica da parte del Comitato Tecnico Guida, sulla base dell’analisi dei dati e delle esperienze relative al 2020 e conseguentemente aggiornata, per poi seguire un percorso annuale di verifica e revisione.

L’iniziativa è stata lanciata con un webinar il 15 ottobreallo scopo di presentare nel dettaglio gli assi di intervento previsti dalla Strategia nazionale per le competenze digitali e far conoscere la piattaforma attraverso cui contribuire concretamente al progetto. Per una vera inclusione digitale che non lasci indietro nessuno.

Fonte: Agid