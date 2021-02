Stregna, capofila del Progetto IKARUS al via ad aprile

In relazione all’avviso pubblico del MIBACT “Borghi in Festival 2021 – Comunità, cultura, impresa per la rigenerazione dei territori” per il finanziamento di attività culturali per la rigenerazione dei piccoli Comuni, è stato presentato il progetto IKARUS, un Festival che coordinerà un ricco calendario di eventi culturali e artistici, attività formative, scambio di buone pratiche e utilizzo di elementi di innovazione tecnologica nell’ambito della comunicazione.

Si svolgerà, tra aprile e luglio 2021, nei borghi di diversi Comuni della fascia orientale della regione Friuli Venezia Giulia, lungo il confine con la Slovenia, nel territorio della Green Belt, che rappresenterà il filo conduttore di IKARUS permettendo di evidenziare le specificità del territorio: le tradizioni, le attività produttive, le professionalità, l’ambiente naturale. La mission è l’integrazione tra la cultura locale e le attività artistiche lungo la Green Belt, per sostenere la ripresa sociale ed economica post pandemia. IKARUS è coordinato dal Comune di Stregna in Friuli Venezia Giulia, soggetto proponente e capofila, e si avvarrà di un ampio partenariato (50 realtà) che hanno visto coinvolti sia soggetti pubblici, sia privati con forte radicamento territoriale. Nel territorio considerato, aree territoriali socio-economiche forti, quali quella del Collio goriziano, si integrano con aree più deboli in una logica di sussidiarietà territoriale. I soggetti partecipanti porteranno la loro esperienza operativa ed il forte legame con l’area al fine di consolidare la diffusione delle conoscenze e la maggiore ricaduta delle azioni sviluppate. Concorreranno inoltre alla circolazione delle buone pratiche coadiuvati da qualificati soggetti extraregionali e sovraterritoriali specializzati negli ambiti della cultura, della formazione e dello sviluppo sostenibile delle aree interne in un contesto in cui, nel giro di pochi minuti, si passa con naturalezza dalla lingua italiana a quella slovena e friulana, che non di rado si mescolano e si ibridano.

IKARUS vuole far crescere la consapevolezza dell’importanza dell’Agenda 2030 e mobilitare la società civile e le sue espressioni allo scopo di realizzare gli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile.

