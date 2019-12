Su ParteciPa al via la consultazione “Semplifichiamo!”

Il Ministro Fabiana Dadone annuncia il lancio su “ParteciPa”, la piattaforma online del Governo per le consultazioni pubbliche, della consultazione “Semplifichiamo!”.

Ogni cittadino avrà a disposizione lo spazio per raccontare una storia di complicazione burocratica e presentare eventualmente una proposta. La consultazione, on line dal 16 dicembre, resterà aperta per 90 giorni. “I risultati saranno pubblicati in un report che darà un quadro di sintesi delle testimonianze e degli spunti raccolti, ma metteremo a punto anche una sorta di top ten delle complicazioni segnalate”, ha detto Dadone.

Sulla base degli esiti, si lavorerà in collaborazione con le Regioni e i Comuni a un “pacchetto” di azioni rapide di snellimento e alla nuova Agenda per la semplificazione.

“Partecipare è facile e chiunque può farlo! Iscrivetevi e raccontateci la vostra!”, è l’invito del Ministro.

Oggi 17 dicembre è previsto un webinar con l’obiettivo di presentare la consultazione.

Fonte: Ministro per la Pubblica Amministrazione