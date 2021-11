Sulmona digitalizza l’Archivio comunale

Il Comune di Sulmona porta online la terza ripartizione, ossia l’area che si occupa di pianificazione e gestione del territorio e delle attività produttive e la quarta ripartizione, ossia la sezione dedicata ad ambiente e infrastrutture, tramite un archivio digitale in grado di generare documenti pdf riferiti a richieste e pratiche attinenti alle aree coinvolte.

Niente più faldoni e documenti perduti negli scantinati dell’archivio : con pochi clic, tutte le richieste verrano evase in tempo reale con maggiore beneficio per il settore dell’Urbanistica e dei Lavori pubblici, ma soprattutto a favore dei cittadini che hanno la necessità di instradare istanze e ottenere risposte veloci dall’Ente a partire dalle semplici autorizzazioni edili come l’abbattimento dei muri o l’ampliamento volumetrico.

Il cittadino o gli studi tecnici interessati, effettuando formale richiesta, riceveranno dal Comune di Sulmona tutta la documentazione necessaria senza più attese: le procedure di accesso richiederanno comunque l’autorizzazione, sulla base di una richiesta inviata all’Ente, all’invio della documentazione; maggiori informazioni nella sezione dedicata ai servizi online del Comune di Sulmona.