Sulmona, ex campo di prigionia diventa Parco della memoria

Firmato oggi l’atto di trasferimento di proprietà dallo Stato al Comune di Sulmona del Campo78, ex campo di prigionia di Fonte d’Amore che con questo passaggio, avvenuto a titolo non oneroso grazie al federalismo culturale, potrà iniziare un pieno percorso di valorizzazione. Si tratta di un bene che racchiude in sé un grande valore culturale e storico, un campo di concentramento per prigionieri di guerra, con baracche che dal primo al secondo conflitto mondiale hanno ospitato soldati austroungarici e alleati; un luogo di memoria dove si leggono sui muri i graffiti dei militari britannici presi prigionieri in Africa Settentrionale. L’accordo di valorizzazione, sottoscritto a dicembre dall’Agenzia del Demanio, dal Comune di Sulmona e anche dal Mibact, prevede un’operazione di restauro e riqualificazione del sito per trasformarlo in un vero e proprio museo dei campi di prigionia e concentramento, un parco della memoria che diventerà fruibile e visitabile. Nel frattempo, qualche giorno fa a Capistrello (AQ) tramite il federalismo demaniale culturale si era ultimato il trasferimento di un altro bene su cui è in avvio un progetto di rigenerazione: l’ex edificio scolastico di Via Pozzo Santino passato al Comune che prevede di riqualificarlo trasformandolo in un centro culturale per la comunità, con biblioteca e sala lettura.

Fonte: agenzia Demanio