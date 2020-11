Super pista ciclabile Firenze-Prato

Il Consiglio Comunale ha approvato la variante urbanistica per la realizzazione della super pista ciclabile che collegherà la città di Firenze a Prato. Si tratta di una infrastruttura ciclabile ad alta capacità e lunga percorrenza di standard europeo, la prima in Italia. Un grande asse di collegamento della piana fiorentina che, puntando sulla green mobility, migliorerà la viabilità urbana a vantaggio della qualità dell’aria. Il progetto prevede un tracciato diretto con poche deviazioni, intersezioni pensate per garantire un’alta sicurezza, una pista larga 4 metri per l’utilizzo da parte di un’alta quantità di utenti e dotata anche d’illuminazione con sensori di presenza per l’accensione nelle ore notturne. Il progetto prevede inoltre la riqualificazione delle aree verdi attraversate e l’ombreggiatura della pista. Già a settembre 2020 la Città metropolitana aveva approvato il progetto definitivo per la realizzazione della ciclabile Firenze – Prato per i lotti 1 e 2, progetto che vede il Comune di Firenze interessato dal tracciato del lotto 1 che parte da via Perfetti Ricasoli e arriva ad attraversare il confine comunale con il Comune di Sesto Fiorentino seguendo il tracciato di via delle Due Case. L’approvazione dell’attuale variante è funzionale anche all’avvio delle procedure espropriative visto che parte del percorso dell’infrastruttura attraversa aree di proprietà privata.

Fonte: Comune di Firenze