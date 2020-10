Superbonus 110%: in pista i decreti ministeriali

Sono pienamente operativi i decreti emanati dal Ministro Patuanelli riguardanti il Superbonus e il Sismabonus al 110%, introdotti dal decreto Rilancio. Li ha pubblicati la Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre. Si tratta di misure tese a favorire gli interventi di efficientamento energetico e antisismico, nonchè l’installazzazione d’impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. In particolare, i due provvedimenti ministeriali definiscono sia i requisiti tecnici per accedere alle agevolazioni fiscali, sia la modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione.

Tali provvedimenti sono il frutto di un lavoro sinergico condiviso in questi mesi da MiSE, MEF, MATTM e MIT che, insieme alla Presidenza del Consiglio e al Parlamento, hanno messo in campo una misura fondamentale per la ripresa dell’economia, garantendo al contempo a tutti i cittadini la possibilità di realizzare interventi di riqualificazione delle proprie abitazioni.

A partire dal prossimo 15 ottobre potrà, inoltre, essere inviata all’Agenzia dell’entrate la comunicazione che consentirà di optare, al posto della fruizione diretta della detrazione fiscale, per uno sconto da parte dei fornitori dei beni e servizi o, in alternativa, per la cessione del credito.

