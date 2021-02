Superbonus 110%: non perentorio il 30 gennaio per le richieste da parte dei Comuni di contributi per le assunzioni dei tecnici

“La Legge di Bilancio per l’anno 2021 ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro, allo scopo di potenziare gli uffici dei Comuni che si occupano delle gestione dei servizi connessi all’erogazione del Superbonus al 110%, con l’assunzione a tempo determinato e per l’anno in corso di personale tecnico”. Lo ricorda in un comunicato il portale del Ministero dello Sviluppo economico. “I criteri e le modalità di assegnazione delle risorse sono in corso di avanzata definizione e saranno oggetto di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che verrà adottato su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e della finanze e con il Ministro dell’Interno, sentita la Conferenza Stato- Città ed autonomie locali.

Per la presentazione delle domande, considerata la non perentorietà del termine previsto dall’articolo 1, comma 70 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, s’invitano i Comuni interessati ad attendere le indicazioni operative contenute nel DPCM che verrà adottato prossimamente”, conclude il comunicato del MiSE. Ricordiamo che il termine previsto dall’articolo 1, comma 70 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di Bilancio 2021 – è di 30 giorni dalla data di entrata in vigore, il 1° gennaio 2021, della Legge di Bilancio 2021, cioè il 30 gennaio 2021. Il MiSE ha però precisato che tale termine non è perentorio.

Fonte: Mise