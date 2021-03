Superbonus 110%, servizio digitale del Comune di Milano

Il Comune di Milano ha attivato un servizio digitale a supporto degli utenti che, intendendo usufruire del superbonus 110% di cui al D.L. Rilancio 19 maggio 2020 nr. 34, necessitino di acquisire gli atti edilizi relativi all’edificio. Per presentare istanza di visura dei fascicoli edilizi finalizzata alla verifica dello stato legittimo degli immobili è disponibile il servizio online “Visure e copie dei fascicoli edilizi”.

A partire da febbraio 2021 è stata attivata la nuova casella di posta InfoBonus110@comune.milano.it alla quale è possibile inviare richiesta d’informazioni relative esclusivamente allo stato di lavorazione delle istanze di accesso agli atti finalizzate all’ottenimento del superbonus 110% (ovvero quelle alle quali, all’atto della presentazione, sia stata allegata la delibera assembleare con specifica approvazione della richiesta dello stesso così come indicato nelle informazioni contenute nel portale) e delle quali sia indicato il numero di protocollo assegnato tramite pec o all’atto della presentazione online e l’indirizzo dell’immobile. Non verranno prese in considerazione richieste di informazioni prive dei dati identificativi o non conformi a quanto indicato che dovranno essere indirizzate alla casella di posta InfoVisure@comune.milano.it

Fonte: Comune di Milano