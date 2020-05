Superbonus al 110%, in preparazione portale unico informativo

Il Governo prepara un portale unico dedicato al Superbonus al 110% che conterrà tutti i documenti e le informazioni utili ad attivare questa misura. Destinatari saranno operatori, tecnici e cittadini ai quali sarà spiegato in maniera semplice e chiara come si possa usufruire del Superbonus e svolgere i relativi lavori. Intenzioni confermate dalle parole del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, nel suo intervento al convegno telematico dell’Associazione nazionale dei costruttori edili, intitolato “Superbonus al 110%: case verdi e sicure per città sostenibili”

“Lavoriamo col Mise, con l’Agenzia delle Entrate, con Mef – ha detto – per creare un portale unico e spiegare a operatori, tecnici e cittadini come si possano svolgere i lavori, come si possa usufruire del superbonus. Lì caricheremo linee guida, circolari e tutti i documenti. La pianificazione per giungere nell’era della transizione energetica – ha infine concluso Fraccaro – è lo strumento principale che intendiamo adottare”.

Il Governo, inoltre, sta valutando anche l’estensione fino al 2022 della durata del Superbonus 110%, consentendo in tal modo un periodo più lungo al suo utilizzo esteso ad abbattimento e ricostruzione, sempre nell’ottica della sostenibilità ambientale e ipoteticamente sfruttando la destinazione di una parte del “Recovery Fund”, il “Fondo per la Ripresa”, ovvero il nuovo piano di aiuti finalmente annunciato dalla Commissione Ue. Ricordiamo, tuttavia, che attualmente questo incentivo, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, riguarda le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Gli interventi detraibili devono essere eseguiti su condomini oppure singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale o su Istituti autonomi case popolari (IACP).