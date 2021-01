Superciclabile Firenze-Prato, 12 km in 30 minuti a 2 ruote

Il Sindaco della Città Metropolitana di Firenze, Dario Nardella, e il Sindaco di Prato, Matteo Biffoni, hanno presentato a Palazzo Medici Riccardi il progetto della ciclovia Firenze-Prato. La superciclabile cambierà la Piana fiorentina, un’area densamente urbanizzata con numerosi generatori di traffico. La distanza tra Firenze e Prato è di 12 km che possono essere percorsi in bicicletta in 30 minuti, 7 i lotti previsti per la superciclabile. Entro la fine del 2021 saranno appaltati i lavori per i lotti 1, 2 e 7, pari a 7,1 km per 8,2 milioni di euro. Restano da finanziare i lotti 3, 4, 5 e 6, pari a 4,9 km, per 29,9 milioni di euro.

Fonte: Comune di Firenze