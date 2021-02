Taranto 2022, primo incontro organizzativo per l’anno della cultura pugliese

57 tra associazioni, fondazioni e partner istituzionali si sono ritrovati, a distanza, per compiere il primo passo di questo percorso, sancito lo scorso 1 febbraio dal protocollo d’intesa siglato dai Comuni di Taranto e Bari e dalla Regione Puglia. Un evento storico per la città, avviato dai saluti del Sindaco Rinaldo Melucci e dell’arcivescovo Filippo Santoro, che hanno sottolineato l’importanza di questa unione d’intenti tra istituzioni e operatori. “È una prospettiva che intercetta un sentimento diffuso a livello nazionale, le parole del primo cittadino, considerando come le 10 città finaliste per la Capitale Italiana della Cultura abbiano proposto al Mibact di costituire una rete che dia visibilità all’impegno progettuale di ogni comunità, impegno riconosciuto dalla commissione ministeriale che ha assegnato il titolo”.

“È stato un incontro emozionante, ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Fabiano Marti, perché ho percepito un grande entusiasmo. La cultura cambia il clima – non è stato un claim scelto a caso”.

Contributi e proposte per il progetto “Taranto 2022” potranno essere forniti attraverso la e-mail urbancenter@comune.taranto.it e culturataranto@comune.taranto.it.

Fonte: comune di Taranto