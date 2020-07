Taranto, intesa prefettura/Comuni per le spiagge sicure

Il prefetto di Taranto, Demetrio Martino, ha sottoscritto in prefettura un protocollo con i Sindaci di Ginosa, Leporano e Pulsano per l’erogazione di un contributo di 32.000 euro a ciascuno dei Comuni. Analogo accordo è stato sottoscritto digitalmente con la Commissione straordinaria di Manduria. Oltre al consueto potenziamento del monitoraggio e del controllo dei rispettivi litorali, l’iniziativa punterà a rafforzare le misure di contrasto per il rischio da Covid 19. Tali interventi sono finanziati con fondi del ministero dell’Interno per l’assunzione a tempo determinato di personale della polizia locale, la retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario, l’acquisto di mezzi e di attrezzature e la promozione di campagne informative.