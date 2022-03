Terminata la validità della Carta della famiglia

Dal 1° gennaio 2022 la Carta della famiglia e la piattaforma online ad essa dedicata (cartafamiglia.gov.it) non sono più attive. L’agevolazione, istituita nel 2015 e rilanciata nel 2018 per un triennio, ha consentito alle famiglie, con almeno tre figli conviventi di età non superiore a 26 anni, di accedere a sconti e riduzioni tariffarie sull’acquisto di beni e servizi, concessi dalle aziende pubbliche e private e dagli operatori economici aderenti.

La legge di bilancio 2022, proseguendo nello sforzo di riordinare, semplificare e potenziare le misure per il sostegno delle famiglie, non ha rifinanziato la Carta della famiglia rivolgendo le risorse finanziarie a nuove misure a favore delle famiglie. Pertanto, la Carta della famiglia cessa la sua validità, ferma restando la possibilità per i commercianti di prevedere sconti per le famiglie al di fuori della piattaforma.

Fonte: Dipartimento per le politiche della Famiglia