Termini prorogati per il PON Legalità 

L’autorità di gestione del Pon ha rinviato il termine in considerazione delle disposizioni adottate dal Governo per fronteggiare e contenere l’emergenza sanitaria da Coronavirus in corso.

Per lo stesso motivo è stato rinviato anche il termine di presentazione delle proposte progettuali relative agli interventi per l’ospitalità dei lavoratori stagionali e per il contrasto del caporalato (Asse 7 – Linea di Azione 7.1.2) rivolte ai comuni siciliani di Acate, Cosimo, Ispica, Ragusa, Santa Croce in Camerina, Scicli, Vittoria, e a quelli pugliesi di Foggia, Manfredonia e San Severo.