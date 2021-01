Terni accelera sulla mobilità sostenibile

S’intensifica l’impegno dell’amministrazione di Terni per la promozione della mobilità sostenibile nell’ottica più ampia della costruzione di una smart city efficiente e green. Non a caso, il Sindaco Leonardo Latini e l’assessore all’ambiente, Benedetta Salvati, hanno partecipato alla presentazione del progetto TER (Terni Electric Recharge), insieme al presidente dell’Asm Mirko Menecali, all’amministratore delegato di Acea Spa Giuseppe Gola e al presidente di Umbria Energy Paolo Ricci. Presentato presentato dalla RTI Umbria Energy e ASM Terni, il progetto è stato fortemente voluto dalla Giunta comunale che ha deliberato nel 2020 l’installazione di 47 colonnine doppie per 94 punti di ricarica elettrica, in 28 macro-aree strategiche della città. Le colonnine saranno di ultima generazione, di tipologia Quick e Fast, per rispondere alla crescente richiesta del mercato della mobilità elettrica e potranno essere utilizzate dai cittadini tramite un’apposita App.

“La nostra Amministrazione sta lavorando molto sul tema della salvaguardia dell’ambiente – dicono il Sindaco Latini e l’assessore Salvati – con l’obiettivo di contribuire a modificare e migliorare la situazione della conca ternana. Lo facciamo cercando di restituire a Terni il ruolo di avanguardia nell’innovazione che l’ha sempre caratterizzata. Privilegiamo, dunque, i progetti innovativi aggiungono – puntando in particolare sulla mobilità sostenibile. In questa strategia s’inserisce il progetto T.E.R, Terni Electric Recharge presentato oggi insieme a Umbria Energy, Asm e Acea che ne sono protagoniste e che farà di Terni uno dei Comuni italiani con il numero maggiore di colonnine per ricarica di auto elettriche private e tra i più avanzati nell’utilizzo di queste tecnologie. Siamo inoltre in procinto di sottoscrivere l’importante protocollo d’intesa per i bus a idrogeno e stiamo finalmente portando a termine un progetto complessivo e omogeneo di ciclabili e ciclovie, incentivando così in tutti i modi l’uso delle bici in città, anche attraverso il bike sharing e le nuove ciclostazioni”. “L’obiettivo, nella visione generale – conclude il Sindaco Latini – resta dunque quello di una città più intelligente e verde, capace di cogliere le opportunità in questo settore e interpretarne al meglio le innovazioni come è nel Dna della nostra comunità”.

Fonte: Comune di Terni