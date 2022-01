Terzo Settore: 80 mln al Mezzogiorno e alle Regioni Lombardia e Veneto

Importante opportunità per le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni di promozione sociale e le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale impegnate nell’emergenza Covid-19 nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Lombardia e Veneto, cui è diretto l’Avviso pubblico per l’erogazione di finanziamenti pari a 80 milioni di euro. Del totale stanziato, 64 milioni sono destinati alle regioni del Mezzogiorno e 16 alla Lombardia e al Veneto. L’avviso è scaturito dalla collaborazione tra il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, tramite la Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese, e l’Agenzia della Coesione Territoriale con il coinvolgimento del Forum del Terzo Settore.

Gli ETS potranno presentare la richiesta di contributo direttamente sulla piattaforma elettronica “ETS Fondo Sviluppo e Coesione” disponibile collegandosi al portale Servizi Lavoro tramite il link https://servizi.lavoro.gov.it e seguendo le indicazioni fornite dal manuale utente disponibile sul sito www.lavoro.gov.it. Gli 80 milioni di euro rappresentano un’opportunità per gli ETS operativi in quei territori maggiormente colpiti dal fenomeno pandemico e nei quali è quanto mai utile il ruolo svolto dalle Organizzazioni della Società Civile nella costruzione di Comunità Solidali.

Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali