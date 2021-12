TIM e Confesercenti Milano insieme per le competenze digitali delle imprese

TIM e Confesercenti Milano hanno siglato un accordo per accelerare lo sviluppo delle competenze digitali tra le PMI attraverso una formazione finalizzata alla creazione di opportunità di business e grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie. L’attività di formazione sarà sviluppata attraverso ‘Operazione Risorgimento Digitale’, l’alleanza di istituzioni e imprese promossa dall’azienda per favorire la diffusione della cultura digitale nel Paese, la collaborazione prevede:

l’organizzazione di eventi dedicati al tema della trasformazione digitale, di interesse per le imprese che operano nei settori di rappresentanza di Confesercenti;

la possibilità, per gli associati Confesercenti di fruire di contenuti formativi in modalità on demand

Previste anche iniziative rivolte agli imprenditori come l’attività di consulenza per gli associati a Confesercenti al fine di proporre soluzioni volte alla digitalizzazione delle PMI, erogate alle condizioni di favore previste per le imprese socie e con il supporto di TIM allo sviluppo di progetti, per favorire la trasformazione digitale, che possano essere beneficiari di finanziamenti europei nell’ambito delle attività che saranno promosse dai Poli Europei di innovazione digitale.

“Siamo felici di aver siglato questa convenzione con TIM, commenta Andrea Painini, Presidente Confesercenti Milano: la partnership aiuterà le imprese, attraverso canoni di accesso competitivi ad accelerare il processo di digitalizzazione con una formazione mirata ed efficaci strumenti di lavoro”.

“L’accordo con Confesercenti conferma la capacità di TIM di mettere a disposizione delle imprese un bouquet di servizi innovativi che vanno oltre la connettività, dichiara Marco Sanza, Responsabile Sales Consumer and Small & Medium Nord Ovest di TIM. L’obiettivo è di accompagnare le realtà imprenditoriali nel percorso di trasformazione digitale attraverso l’adozione di piattaforme e servizi evoluti, vogliamo portare l’innovazione sul territorio ed essere a fianco delle imprese, che rappresentano l’eccellenza produttiva, nello sviluppo del loro business, contribuendo alla ripartenza del Paese”.