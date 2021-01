Torino, 450 alberi a compensazione dei lavori di realizzazione della metropolitana

La compensazione è prevista dal Regolamento del Verde in tutti quei casi in cui non ci sono alternative all’abbattimento e prevede che il soggetto responsabile debba risarcire la collettività mettendo a dimora, o fornendo alla Città che li pianterà, un quantitativo di alberi pari a tale valore.

Nella fornitura prevista 400 alberi sono giovani e rimarranno in coltivazione nel vivaio comunale per 4 o 5 anni, aggiungendosi ai 450 in coltivazione. Gli altri 50 alberi sono a “pronto effetto” disponibili nelle dimensioni ottimali al piantamento e verranno messi a dimora in varie zone della città: in particolare, 20 soggetti di Corylus colurna (nocciolo di Costantinopoli) verranno piantati a breve in corso Salvemini. Complessivamente nel corso dell’autunno-inverno sono stati forniti dal vivaio comunale e messi a dimora in varie località cittadine, 250 alberi (80 derivanti dalle donazioni dei cittadini). Tra i più recenti e attesi, 8 Fotinie (Photinia) coltivate ad alberello sono state messe in via Nizza fronte civici 203-209 e 8 prunus in piazza Delpiano.

Fonte: Comune di Torino