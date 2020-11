Torino, apre sportello per i tutori dei minori stranieri non accompagnati

La Città metropolitana di Torino ha stipulato una convenzione per consolidare la collaborazione con le autorità giudiziarie minorili, approfondendo il raccordo con i magistrati e i servizi sociali. La convenzione, che sostituisce e aggiorna il precedente accordo del 2012, opera secondo due direttrici, permettendo la collaborazione con la Procura nell’attività di vigilanza sulle strutture residenziali per minori e facilitando il ruolo del tutore volontario nella relazione con Tribunale e la Procura, alla luce della L.R. n. 1/2004, attraverso un servizio di orientamento e informazione.

“La nuova convenzione costituisce un ulteriore strumento per rendere maggiormente proficuo il lavoro della rete formata dalla Garante all’infanzia e adolescenza, dal Tribunale e dalla Procura e da tutti i servizi e comunità che hanno tra le finalità istituzionali la protezione e la tutela dei minori” spiega il vicesindaco metropolitano M. Marocco con delega alle politiche sociali. “Ci sembra, in questo modo, di interpretare correttamente i compiti della Città metropolitana quale ente di vasta area votato al ruolo di collegamento tra le realtà del territorio e di promozione dello sviluppo sociale che, nella logica del nuovo welfare metropolitano, costituisce funzione fondamentale ai sensi della Legge Del Rio”

Attualmente presso il Tribunale per i minorenni di Torino sono iscritti all’albo 359 tutori volontari, di cui circa 250 nominati nel corso del 2020: complessivamente le tutele in corso a giugno di quest’anno erano 284.

La presenza di un assistente sociale con esperienza sulle tematiche minorili e di lavoro sul territorio permetterà il raccordo con i servizi e le comunità e faciliterà l’accoglienza dell’utenza alla quale viene conferita la tutela.

Per ulteriori informazioni: http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/politiche-sociali/tutela-minori-stranieri-non-accompagnati

Tribunale per i Minorenni di Torino: https://www.tribunaleminori.torino.it/

Per contatti con il servizio di orientamento e informazione ai tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, gestito dal Dott. Gianre, è possibile scrivere a pubblicatutela.msna@cittametropolitana.torino.it, Tel. 011.619.5888.

Fonte: Città metropolitana di Torino