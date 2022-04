Torino: dalla UE 500mila euro per PMI e Terzo settore

La Città di Torino ha vinto l’assegnazione di 2 progetti nell’ambito del Bando europeo Cosme (Programma europeo per le piccole e medie imprese), quasi mezzo milione di fondi: il primo progetto sostiene la resilienza delle comunità locali, mentre il secondo punta a rafforzare l’economia circolare incentivando le buone pratiche delle Pmi. Respondet, (Regional Social Economy Policies For Sustainable Community-Driven Environmental Transition), con un’assegnazione di 219.320 euro, si propone di incrementare la resilienza delle comunità locali e la loro capacità di affrontare e superare le crisi, nel caso specifico, si concretizzerà in un incentivo al processo di transizione green del Terzo Settore.

Il secondo progetto vincitore + Sme4Green (Sme’s engagement for a Green transition) ruota attorno al concetto di economia circolare proponendo un’analisi iniziale delle buone pratiche nei territori di Torino e Ilfov (regione rumena nei pressi di Bucarest) allo scopo di rafforzare le ‘Capacity Building’ di piccole e medie imprese. Con uno stanziamento di 212.823 euro, fornirà assistenza ad almeno 120 piccole-medie imprese, per accompagnarle nella doppia transizione verde e digitale con azioni indirizzate a orientare l’economia locale verso un percorso sostenibile e inclusivo. “Per ripensare uno sviluppo economico e territoriale sostenibile, diventa fondamentale il potenziamento delle capacità degli attori, imprese e amministrazioni locali”, ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente di Torino Chiara Foglietta. Per questo motivo, prosegue Foglietta, “è essenziale e imprescindibile apprendere nuove e buone pratiche, conoscere e implementare gli strumenti per sviluppare azioni e politiche, capitalizzando i risultati a livello nazionale ed europeo”.