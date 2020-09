Torino Green Capital 2022, web information per i cittadini

Tra le quattro città ancora in corsa per conseguire il titolo di Capitale Verde Europea per il 2022, Torino accelera il processo di trasformazione digitale dei servizi e apre una pagina web per coinvolgere meglio i cittadini nelle scelte volte a rendere la città più vivibile, verde, sostenibile nell’ottica del Torino Green Capital 2022. La pagina – che sarà prossimamente affiancata da una campagna d’informazione pluriennale sui pilastri della sostenibilità – illustrerà le azioni intraprese e le attività in cantiere, con l’obiettivo di favorire comportamenti sempre più virtuosi da parte dei cittadini. Tra i primi documenti consultabili all’indirizzo www.comune.torino.it/torinosostenibile: la candidatura per il titolo di European Green Capital Award 2022 presentata dalla città, il Piano d’Azione Torino 2030 – Sostenibile e Resiliente, il Piano di Resilienza climatica recentemente approvato, l’Analisi di Vulnerabilità climatica e una raccolta di risposte alle domande più frequenti sulla qualità dell’aria.

Torino ha chiesto il riconoscimento come Capitale Verde Europea per una serie di ragioni, non ultima l’opportunità di verificare lo stato dell’arte dei passi da gigante compiuti negli ultimi 25 anni verso una città più sostenibile e resiliente. Un impegno che continua, anche a fronte delle nuove sfide imposte dal cambiamento climatico, attraverso la predisposizione di nuove strategie che consentano alla città di garantire la qualità della vita e dei servizi a fronte degli scenari climatici futuri e proporsi come modello di riferimento attraverso la comunicazione e la promozione di buone pratiche per la tutela dell’ambiente e della salute, suscettibili di essere recepite e replicate in altre città.

Fonte: Comune di Torino