Torino, I Festival digitale popolare

Sarà la città di Torino ad ospitare il Festival del digitale popolare, primo evento in Italia dedicato a cultura e policy digitali a 360°, l’ iniziativa ideata e organizzata da Fondazione Italia Digitale si terrà nella città della Mole l’8/9 ottobre con la partecipazione e il patrocinio del Comune, due i luoghi della città dove si svolgeranno i numerosi appuntamenti di approfondimento: Nuvola Lavazza e Cap10100. “Nel corso della pandemia c´è stata un’ accelerazione del settore digitale con una maggiore familiarità da parte di cittadini, pubbliche amministrazioni e imprese, spiega Francesco Di Costanzo, presidente della Fondazione Italia Digitale, non dobbiamo fermare il cambiamento, ma renderlo popolare e acquisirlo nella quotidianità, da questo nasce il lavoro di Fondazione Italia Digitale e il Festival dedicato al digitale popolare. Le rivoluzioni vanno governate lavorando su policy eque a garanzia di tutti, senza mettere freni all´innovazione. Ringrazio il Comune di Torino, il Sindaco Stefano Lo Russo, l´Assessore Chiara Foglietta per la disponibilità. La città di Torino, da sempre attiva sui temi dell´innovazione e della cultura, è il luogo ideale per la I edizione del Festival e ad ottobre costituirà un riferimento per il digitale a livello nazionale con ospiti da tutta Italia”.

“Siamo felici di poter ospitare la I edizione del Festival del digitale popolare a Torino: lo consideriamo un riconoscimento all´impegno nel mondo dell´innovazione e del digitale della Città. Condividiamo con gli organizzatori l’idea di una trasformazione a servizio dei cittadini che contribuisca a migliorare la qualità della vita, l´innovazione deve essere al servizio di tutti, un mezzo per lottare contro le disuguaglianze e favorire l’inclusione sociale”, commenta Chiara Foglietta, Assessore alla Transizione Ecologica e Digitale, Progetto Smart City e Innovazione della Città di Torino. La transizione digitale rappresenta una colonna portante della ripresa alla base di un rilancio economico segnato dall´innovazione e dalla sostenibilità, il digitale è la leva fondamentale per progettare la società del domani, l´obiettivo del Festival è portarlo al centro della cultura popolare e della quotidianità dei cittadini”. La manifestazione si sviluppa nell´arco di 2 giornate animate da talk, workshop e laboratori attraverso il coinvolgimento di esperti del settore, accademici, figure istituzionali e di spicco del mondo della cultura, dello spettacolo, dello sport e dell´innovazione. Le informazioni sul Festival del digitale popolare saranno pubblicate su www.fondazioneitaliadigitale.org e sui canali social di Fondazione Italia Digitale.