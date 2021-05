Torino, i mezzi di micromobilità elettrica circoleranno fino al 2022

La Giunta del Comune di Torino ha approvato che la sperimentazione della circolazione dei mezzi di micro mobilità elettrica, proposta dall’Assessore Maria Lapietra, sia prorogata sul territorio fino al 27 luglio 2022, allungando di 12 mesi il termine previsto. Nello specifico si tratta della sperimentazione della circolazione dei mezzi quali i monopattini (considerati velocipedi al di fuori degli ambiti territoriali di tale sperimentazione) e segway.

La finalità dell’allineamento normativo tra legislazione nazionale e locale costituisce il leit motiv anche per gli aggiornamenti approvati per l’Avviso pubblico e per l’individuazione di soggetti pubblici o privati interessati a svolgere servizi di mobilità in sharing a flusso libero con biciclette, scooter elettrici e mezzi innovativi a propulsione elettrica”.

In particolare i servizi di noleggio di monopattini elettrici, anche in modalità free-floating, potranno essere attivati solo con apposita delibera della Giunta; il numero massimo di operatori ammessi al servizio di sharing non potrà al momento superare gli 11, con un tetto di 500 monopattini per singolo operatore e un numero complessivo di 5500 mezzi (implementabile nel caso i veicoli siano posizionati oltre la cinta daziaria) , che dovranno essere dotati di attivazione della riduzione automatica della velocità a 6 km/h nelle aree pedonali (come prescritto dalle norme nazionali), di un codice identificativo univoco collocato sul piantone del dispositivo, nonché prevedere l’identificazione dell’utilizzatore del mezzo stesso, il tutto nell’ottica di una maggiore sicurezza a tutela a beneficio di tutta la cittadinanza nell’utilizzo di tali modalità alternative e sostenibili di mobilità.

Fonte: Comune di Torino