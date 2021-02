Torino, il Comune affronta la sfida della mobilità urbana

Il Comune di Torino, tramite GTT, l’azienda di trasporto pubblico cittadino, è pronto a lanciare alcune interessanti innovazioni in termini di mobilità urbana. In via sperimentale, sul tracciato della linea 19, prenderà servizio il nuovo SmartBus elettrico. Introdotto a La Spezia, dove sta ancora oggi prestando servizio, il veicolo è un mezzo elettrico che consente la massima sostenibilità ambientale e permette la ricarica veloce. Lo SmartBus è frutto della jointventure tr a E-CO, Higer e Chariot, e sarà operativo in sperimentazione per 4 mesi nelle vie del centro: gli utenti che volessero provare il trasporto tramite questo mezzo potranno fruirne con un semplice titolo di viaggio valido. Oltre al nuovo veicolo, da domani saranno attive anche nuove soluzioni per pagare la sosta: con l’arrivo di PayByPhone (Sunhill) e Presto Parking salgono a 9 le applicazioni con le quali i cittadini potranno pagare il ticket del parcheggio in modo dematerializzato con il semplice uso dello smartphone. Si tratta di una metodologia facile e impiegata nel 18% dei pagamenti totali in crescita del 130% in tre anni, dalle 680 mila transazioni del 2016 al 1 milione e mezzo nel 2019, arrivando a 1,1 milioni nel 2020.

Fonte: Comune di Torino