Torino installa 273 telecamere per la sicurezza urbana

A maggio saranno installate le prime 10 telecamere a Barriera di Milano e ad Aurora, aree che presentano rilevanti problemi di sicurezza

Modern public CCTV camera on a electric pole with blurred natural background. Intelligent reccording cameras for monitoring all day and night. Concept of surveillance and monitoring with copy space.