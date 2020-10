Torino, strade e giardini più illuminati grazie alle segnalazioni dei cittadini

Le strade e i giardini di Torino sono più sicuri grazie all’intervento di potenziamento e miglioramento dell’illuminazione portato a termine dall’amministrazione comunale insieme a Iren. Da Corso Giulio Cesare ai giardini dell’ex Venchi Unica e di piazza Bruno Caccia: si tratta di interventi realizzati a seguito di segnalazioni ricevute dai cittadini e dalle Circoscrizioni, che hanno evidenziato condizioni di scarsa illuminazione in alcune aree della città: Si è intervenuti tra aprile e ottobre con l’installazione di luci a led o con piccoli interventi di manutenzione ordinaria.

“Questi interventi migliorano situazioni di scarsa illuminazione di alcune aree della Città, sottolinea l’Ass. all’Ambiente, A. Unia. Ringrazio Iren per gli interventi realizzati e tutti i cittadini che con le loro segnalazioni hanno evidenziato alcune situazioni critiche che sono state risolte con l’installazione di nuove lampade a led o con piccoli interventi di manutenzione che hanno migliorato l’illuminazione esistente e la sicurezza dei luoghi.”

Nei Giardini ex-Venchi Unica il progetto di illuminazione pubblica è stato realizzato per aumentare il risparmio energetico grazie all’installazione di nuovi dispositivi e impiantistiche standard di illuminazione, pensati per integrarsi al meglio con l’ambiente, curando al contempo la resa cromatica e il controllo dell’abbagliamento. Nel complesso sono stati installati 38 nuovi apparecchi di illuminazione suddivisi tra i portici condominiali, le aree verdi e le zone di camminamento. Per la fermata del 4 alla Falchera sono stati installati 5 nuovi apparecchi di illuminazione rivolti verso le banchine delle fermate del tram. Nel giardino di P.zza Bruno Caccia sono stati installati 2 centri luminosi per giardini con 2 apparecchi con palo e sono stati potenziati 2 apparecchi di illuminazione del parcheggio. Nell’area di via Tirreno all’altezza di corso Siracusa, in cui è stato segnalato un angolo buio e un passaggio pedonale, è stato aggiunto un centro luminoso in corrispondenza dell’incrocio, e un impianto in serie. Nel parcheggio al civico 10 di via Vittime di Bologna sono stati installati 2 nuovi pali e relativi apparecchi di illuminazione. In corso Giulio Cesare, nel tratto tra corso Novara a Lungo Dora Napoli, con un intervento collegato al progetto “Led per Torino – La luce che migliora la Città” sono stati cambiate tutte le lampade a scarica con led. In via Finalmarina, infine, sono stati effettuati piccoli interventi di manutenzione ordinaria, orientando gli apparecchi già esistenti per migliorare ulteriormente l’illuminazione stradale.

Fonte: comune di Torino