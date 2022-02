Torino, parte la Campagna per un utilizzo corretto del monopattino

Il progetto nasce con lo scopo di informare ed educare al corretto utilizzo dei monopattini, nel rispetto di tutti gli utenti della strada, con grande attenzione ai pedoni, sia vedenti che non. Un’iniziativa ben accolta dall’amministrazione comunale torinese, da sempre vicina a tematiche di inclusione e impegnata per cercare di rendere gli spazi urbani più vivibili, accessibili e sicuri per tutti i cittadini, soprattutto per non ostacolare chi ha già la mobilità ridotta.

“L’utilizzo corretto dei mezzi deve essere il punto di partenza per ogni tipo di ragionamento. La strada deve essere un posto sicuro per tutti e tutte. In questa direzione ci stiamo muovendo come amministrazione, pertanto accogliamo con estremo piacere l’iniziativa di Dott. Agli operatori di mezzi in sharing che ho incontrato ho fatto presente come sia fondamentale che i mezzi non si trasformino in barriere per gli altri utenti della strada, grazie, quindi, a Dott, all’Associazione UICI per il lavoro quotidiano che portano avanti e a Iren, per aver colto la richiesta di supporto pervenuta da associazioni e operatore.” – dichiara Chiara Foglietta, Assessore alla Transizione ecologica e digitale del Comune di Torino.

“Il monopattino elettrico è entrato a far parte delle abitudini dei cittadini come scelta di mobilità ecologica e sostenibile, tuttavia, la prudenza e la conoscenza delle norme sono fondamentali affinché tali mezzi non vengano utilizzati diventando un potenziale pericolo, in particolare per le categorie più deboli” commenta Andrea Giaretta, Regional Manager Southern Europe di Dott.

“Siamo quindi orgogliosi di collaborare con l’Amministrazione Comunale, UICI e IREN a questa campagna di sensibilizzazione che, attraverso semplici regole ed accortezze, ci permette di offrire una mobilità più attenta alle esigenze di tutti e desideriamo ringraziare Dott per l’attenzione dimostrata e per aver voluto coinvolgere la nostra associazione nella campagna di comunicazione rivolta agli utenti dei monopattini, sottolinea il presidente UICI di Torino, Giovanni Laiolo, siamo convinti che un lavoro di sensibilizzazione sia lo strumento migliore per perseguire una mobilità sostenibile, in grado di contemperare cura dell’ambiente, comodità per i cittadini e attenzione per le persone più vulnerabili”.

“Siamo lieti di integrare la collaborazione già in essere con Dott a Torino con questo progetto di valore, dichiara Gianluca Bufo, AD di Iren Mercato, una partnership coerente con gli obiettivi del Gruppo in tema di transizione ecologica, elettrificazione dei consumi e sostegno alle progettualità nei territori in cui operiamo. La campagna #SicuroSuDott rappresenta in questo senso un’iniziativa virtuosa realizzata sui canali social di Dott, Uici ed Iren: tratta di stories su Instagram con foto e video che rappresentano gli errori più comuni degli utenti e come, invece, bisognerebbe comportarsi, la scelta di metodi e canali giovanili ha l’obiettivo di diffondere messaggi corretti in modo efficace, responsabilizzando e coinvolgendo la community digitale con attività di gaming quali quiz e sondaggi. I contenuti della campagna sono stati realizzati su spunto di Uici, che ha evidenziato le problematiche che impattano sulla mobilità dei pedoni, ad esempio parcheggiare il monopattino in modo scorretto intralciando il cammino di persone ipo o non vedenti, ma anche di anziani, disabili e bimbi in passeggino”.