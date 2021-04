Torino, protocollo d’intesa tra Università e Camera di commercio sulla digitalizzazione

Al via il nuovo Protocollo d’Intesa tra Università degli Studi di Torino e la Camera di commercio di Torino per il Progetto HSSH (Human Social Science and Humanities) With & For Industry 4.0, per favorire la ricerca sui temi della collaborazione innovativa e della trasformazione digitale dei servizi per le imprese. Con un raggruppamento strategico di 8 dipartimenti umanistici, l’Università supporterà le imprese nello sviluppo di nuove tecnologie nei settori produttivi e nei nuovi contesti di mercato, promuovendo il co-design e la co-progettazione di tecnologie e servizi innovativi.

L’Infrastruttura ospiterà laboratori a disposizione delle imprese per offrire nuovi servizi volti ad affrontare la complessita` delle trasformazioni in atto. Tra le novità del nuovo accordo, la decisione di far nascere il Cave 3D, il laboratorio per lo studio del comportamento in ambienti di realtà virtuale immersiva, al Competence Center Industry Manufacturing 4.0 (CIM 4.0), il centro costituito da UniTo e Polito unitamente a 23 partner industriali, dove si sta operando con successo a progetti innovativi di ricerca e sviluppo industriale.