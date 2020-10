Torino, tassa di soggiorno sospesa sino al 31 dicembre per il Covid-19

Tassa di soggiorno sospesa a Torino sino alla fine dell’anno. Lo prevede una delibera della Giunta, che ha avuto l’approvazione del Consiglio Comunale, favorevole alla richiesta formulata da varie associazioni di operatori dell’accoglienza alberghiera, a fronte delle difficoltà causate dall’emergenza sanitaria” dovuta all’epidemia di Coronavirus. Gli albergatori del capoluogo piemontese hanno archiviato i primi sette mesi del 2020, da gennaio a luglio, con il 60% di occupazione delle camere d’albergo in meno. A presentare la misura in Sala Rossa è stato l’assessore al Bilancio, Sergio Rolando, che ha sottolineato la volontà dell’amministrazione di rilanciare con ogni mezzo il turismo “che costituisce elemento fondamentale e strategico per l’economia e per lo sviluppo della città”.

Fonte: Comune di Torino