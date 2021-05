Torino, un living lab per sviluppare smart mobility

Offrire al settore automobilistico, anche internazionale, e alle amministrazioni comunali, un laboratorio nella città di Torino per attività di sperimentazione, ricerca, certificazione, al fine di contribuire allo sviluppo dell’innovazione urbana e favorire la rivoluzione digitale applicata alla mobilità e all’automotive. Questo l’obiettivo del nuovo laboratorio sperimentale per lo sviluppo della mobilità Smart e la guida autonoma, Gamma-Pi, realizzato grazie alla partnership tra il Politecnico di Torino e le aziende Ad Consulting Group, Danisi Engineering, Addfor, Sma (Smart mobility agency) e la collaborazione di Axis Communications. Il progetto si pone inoltre la finalità di sviluppare servizi legati alla mobilità intelligente e connessa, e ai veicoli con guida assistita ed automatica. Alla realizzazione di questo nuovo laboratorio ha contribuito anche Sma, l’agenzia che si propone come agevolatore operativo di progetti Smart Road e Mobility per amministrazioni pubbliche, centri di ricerca e aziende che intendano realizzare innovativi modelli di smart city, con particolare attenzione all’implementazione di servizi che sfruttino V2I, V2V e V2X.

“In questi anni – ha dichiarato Giovanni Belingardi del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale e coordinatore del Centro Interdipartimentale Cars del Politecnico di Torino, focalizzato sulle tecnologie applicate all’automotive, sui sistemi di trasporto intelligenti e sulla mobilità sostenibile – si sono fatti grandi e rapidi passi avanti in termini d’innovazione dell’autoveicolo e della gestione della mobilità. Questo tipo di collaborazioni consentono d’integrare il know how dei ricercatori dell’Ateneo con le competenze delle aziende coinvolte nello sviluppo di soluzioni innovative e d’avanguardia”.