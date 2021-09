Torna a Settembre DigithON, la Call degli innovatori

La maratona digitale Call for ideas di DigithON della provincia di Barletta rappresenta la fase preliminare che punta a trovare le nuove idee imprenditoriali in ambito digitale e tecnologico che potranno partecipare alla manifestazione DigithON che si terrà dal 21 al 24 ottobre con una VI edizione online come quella svoltasi l’anno scorso.

In questa nuova edizione si prepara l’introduzione dei coding bootcamp, degli appuntamenti dedicati alla formazione e allo sviluppo della cultura digitale con specifico riferimento alla programmazione.

Tutti coloro che volessero candidarsi possono farlo gratuitamente tramite il portale della manifestazione che rappresenta il nodo di interscambio e contatto con investitori, incubatori e acceleratori.

Durante la Call for ideas verranno selezionate 100 startup che potranno avere la possibilità di fruire della piattaforma di DigithON come un trampolino di lancio per strutturarsi e rendere concrete le idee più avveniristiche della digital economy.