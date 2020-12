Toscana, commercio ambulante: per i Comuni rinnovo delle concessioni per 12 anni

Le linee guida nazionali sono state approvate a fine novembre, e la Regione ha provveduto velocemente a recepirle e ad approvare le modalità operative per consentire ai Comuni di procedere con i rinnovi delle concessioni di posteggio per il commercio ambulante che scadevano il 31 dicembre. Del resto, la Regione Toscana, con la sua legge 16/2019, unica in Italia, già aveva previsto il tacito rinnovo, per una durata di 12 anni, delle concessioni in scadenza. La possibilità era stata poi confermata dallo Stato a maggio 2020, con il decreto legge n.34 che rinviava appunto a linee guida da approvare, per tutti uguali, in modo da garantire una regolamentazione uniforme nell’intero Paese. Nella norma nazionale, che definisce quelle linee guida, il Governo ha esteso a tutta Italia quanto già previsto dal codice del commercio toscano. Sono circa 14 mila le imprese che in Toscana aspettavano il rinnovo della concessione: ambulanti che stanno vivendo la crisi innescata dall’emergenza sanitaria e lo stop imposto a molti mercati.

Sono oggetto di rinnovo le concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati, compresi quelli finalizzati a svolgere attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, delle edicole di quotidiani e periodici e di agricoltori che vendono i loro prodotti. Le concessioni saranno rinnovate fino al 31 dicembre 2032, dunque per dodici anni.

“L’approvazione delle linee guida è una buona notizia, che evita di aggiungere ulteriori criticità a un’economia che sta soffrendo per le misure anticontagio imposte dall’emergenza da Coronavirus – commentano il presidente della Toscana, Eugenio Giani, e l’assessore al commercio e allo sviluppo economico, Leonardo Marras – Abbiamo subito recepito le linee guida nazionali e approvato le modalità operative regionali con le indicazioni per i Comuni. E siamo la prima Regione ad averlo fatto. Avevamo comunque già scritto nelle settimane scorse al Governo e al presidente della Conferenza Stato-Regioni per sollecitare un’accelerazione – aggiungono – ed eravamo in ogni caso pronti a procedere ipotizzando anche una soluzione autonoma, laddove la situazione non si fosse sbloccata”.

Fonte: Regione Toscana