Toscana, dalla Regione 1,5 mln per le strade dei piccoli Comuni

La Regione Toscana in soccorso dei piccoli Comuni. Con una delibera approvata nell’ultima seduta, la Giunta riconosce un contributo di 1,5 milioni per cofinanziare la manutenzione stradale in quelle realtà che non hanno ricevuto un finanziamento regionale l’anno scorso. “La cura della rete viaria, anche di quella cosiddetta minore, è essenziale”, spiega l’assessore regionale alle Infrastrutture, Stefano Baccelli, e aggiunge: “Spesso, le amministrazioni comunali piccole, con entrate limitate, non riescono a far fronte alle spese per una corretta manutenzione delle infrastrutture di loro competenza o semplicemente non si possono permettere interventi di potenziamento e miglioramento della sicurezza stradale, che sarebbero invece utili e doverosi”. Per questo motivo, annuncia, “abbiamo deciso, come Regione Toscana, di essere nuovamente al fianco di questi enti e riconoscere loro co-finanziamenti fino all’80% degli interventi previsti”.

Del resto, ammette l’assessore, “questa è un’esigenza che più volte mi è stata presentata, anche quando ero consigliere regionale, dai Sindaci e dagli amministratori locali dei territori più periferici, in alcuni casi montani, e più piccoli: esserci in questo senso significa garantire una vivibilità di questi luoghi, consentire ai Comuni di progettare e realizzare opere di messa in sicurezza delle viabilità di collegamento, prevenire possibili problemi, pensiamo soprattutto al maltempo, e tutelare maggiormente i cittadini che abitano in queste zone”.