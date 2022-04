Toscana Salute: 100% sanità digitale, 5 nuovi servizi online

L’app Toscana Salute rinnova e incrementa il numero di servizi che i cittadini della Regione possono sfruttare: prenotazione delle analisi del sangue, televisita, libretto di gravidanza digitale, pronto badante, protezione internazionale questi i 5 nuovi servizi, che si aggiungono ai 25 già esistenti all’interno dell’App attivata il 2 luglio 2021. Da quella data i nuovi utenti sono 413,274 e a oggi è stata scaricata da 1 milione di cittadini; nella nuova sezione che contiene il collegamento ad altri servizi di sanità digitale disponibili per i cittadini, sono accessibili:

· Prenota analisi del Sangue: servizio ‘Zerocode’, per facilitare la prenotazione delle analisi del sangue online;

· hAPPyMamma: web app/app dedicata al percorso nascita, strumento di accompagnamento per le donne dall’inizio della gravidanza fino al primo anno di vita del bambino e che introduce l’uso del libretto di gravidanza digitale;

· Televisita: piattaforma regionale che permette che medico e paziente possano interagire a distanza, in collegamento audio-video senza recarsi in ospedale;

· Pronto badante: servizio telefonico, con cui la Regione mette a disposizione delle famiglie un servizio di sostegno rivolto alla persona anziana nel momento in cui si presenta un momento di fragilità;

· Protezione internazionale: piattaforma online, che nasce dal progetto I.c.a.r.e. con lo scopo di garantire la presa in carico da parte dei servizi sanitari territoriali dei titolari e/o richiedenti di protezione internazionale, attraverso équipe multidisciplinari, che garantiscono percorsi dedicati e culturalmente orientati come quelli assistenziali offerti dai consultori, le informazioni per accedere ai servizi sanitari territoriali sono tradotte in 12 lingue straniere compreso l’ucraino.

“La strada che abbiamo intrapreso è quella giusta. Sono orgoglioso delle straordinarie opportunità di innovazione tecnologica che abbiamo messo a disposizione dei cittadini, ad esempio la televisita che sarà il futuro della medicina, afferma il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. La pandemia è stato un evento eccezionale nell’arco dei 51 anni di storia della nostra Regione Grazie al lavoro di tutti gli operatori delle nostre aziende sanitarie e ospedaliere, la Toscana ha affrontato questa sfida in maniera egregia. Il nostro sistema informatico sanitario ha consentito di programmare ed erogare tutta l’offerta sanitaria e si è dimostrato all’altezza anche nei momenti più complicati. I complimenti della comunità europea e della struttura commissariale, guidata dal generale Figliuolo hanno peraltro sottolineato la bontà del nostro sistema informatico sanitario. Continueremo a investire su questo fronte anche tramite il Pnrr”.