Toscana: Star 2020, la nuova piattaforma del Suap

Dal 1° dicembre è attiva per tutti gli utenti del Suap (Sportello unico delle attività produttive) la nuova piattaforma regionale Star 2020, che sostituisce quella finora utilizzata per l’invio delle pratiche. Tra i cambiamenti nel nuovo portale: un’unica voce “Accedi a Star” al posto di “invia la pratica” e “segui la pratica”; l’attuale etichetta “segui la pratica” è rinominata “Archivio pratiche precedenti al 1/12/2020”, e utilizzata per accedere alle pratiche presentate con il vecchio STAR; rimodulata la codifica delle attività produttive per armonizzare i codici e renderli più vicini alla classificazione Ateco 2007; tra gli interventi selezionabili, aggiunti quelli di accreditamento e sospensione, e l’identificativo della pratica calcolato diversamente.

Dal 1° dicembre, pertanto, non sarà più possibile accedere alle pratiche in bozza, mentre quelle già inviate rimarranno disponibili sulla scrivania dell’utente non oltre il 30 giugno 2021. In caso di temporanea indisponibilità del servizio, rimane attiva la possibilità di invio pratiche all’interno del sito www.suap.toscana.it/star.

CLICCA QUI PER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA