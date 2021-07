TPL, 600 mln ai Comuni per rinnovare il parco bus

“Tra qualche ora la Conferenza Stato-Regioni darà il via libera per 600 milioni di euro ai Comuni per il rinnovo del parco autobus, che dovranno essere ecologici e accessibili a tutti. Vengo da una famiglia dove mio padre non aveva l’uso delle gambe, non servono norme particolari, ma l’utilizzo di quello che abbiamo. Ricordo il primo piano per la disabilità presentato all’epoca del mio incarico all’Istat. Quel piano ha ancora diverse parti da attuare, ma credo che stiamo andando verso quella direzione”. Questo il commento di Enrico Giovannini, Ministro per le Infrastrutture e per i Trasporti, reso in conferenza stampa sulla presentazione del CUDE, la piattaforma per il Contrassegno Unificato Disabili Europeo, per facilitare la mobilità delle persone con disabilità. All’evento hanno partecipato il Ministro per le Disabilità, Erika Stefani, e il delegato ANCI e sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi.