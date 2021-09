TPL, Giovannini: “Investimenti di Regioni ed enti locali coerenti con il PNRR”

“Apriremo una discussione con le Regioni e gli enti locali per la riforma del trasporto pubblico locale, che è una condizione imprescindibile per la transizione in senso ecologico di questo settore. In generale dobbiamo convincere le Regioni e gli enti locali a programmare investimenti e spese in modo coerente con il PNRR. In più sto spingendo per ricostituire il comitato interministeriale per le politiche urbane, abbiamo bisogno di essere coerenti per quanto riguarda le varie politiche”. Così il ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nel corso del Tavolo organizzato dall’associazione Transizione Ecologica Solidale (TES) assieme ad Enel sul tema della riconversione elettrica del trasporto pubblico locale.

“Non basta nemmeno sostituire tutti gli autobus con quelli elettrici, dobbiamo convincere le persone a usare di più il mezzo pubblico- sottolinea Giovannini- è una condizione imprescindibile per migliorare la qualità della vita e dell’ambiente. Ma questo dipenderà dalla qualità e dall’integrazione dei servizi. La questione dei tempi è cruciale”.