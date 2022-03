Tpl, servizi aggiuntivi per gli studenti dopo la fine dello stato d’emergenza

Anche dopo la fine dello stato di emergenza per il Covid-19, dal primo aprile fino al termine dell’anno scolastico saranno garantiti i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico utilizzato dagli studenti in considerazione degli orari diversificati dell’inizio delle lezioni che resteranno in vigore fino a giugno 2022. Questa la linea definita dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, d’intesa con i Ministro dell’Istruzione e dell’Interno, che è stata oggi condivisa dalla Conferenza Unificata nel corso di una informativa.

In queste ore i tavoli prefettizi stanno lavorando per definire i servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale effettivamente necessari e funzionali agli orari diversificati dell’inizio delle lezioni, anche in considerazione del venir meno dei limiti di riempimento dei mezzi applicati durante l’emergenza pandemica, per evitare che si creino criticità e per garantirne l’operatività e i relativi finanziamenti.

Fonte: Mims