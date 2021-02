Trasformazione digitale: alle stelle il mercato dei tablet

L’onda lunga della digitalizzazione si fa sentire in tutti i settori, a cominciare dai mercati. In particolare quello dei tablet macina un record dopo l’altro, registrando un notevole incremento rispetto all’anno passato. Secondo gli ultimi dati rilasciati dagli analisti di IDC, sono stati superati i 52,2 milioni di spedizioni a livello globale presso le logistiche dei negozi fisici e online con un aumento del 19,5% rispetto al 2019. Hanno ottenuto maggiore successo i modelli 2 in 1, ossia quei tablet che offrono la possibilità di aggiungere una tastiera diventando del tutto equiparabili ai notebook: fra questi i Galaxy Tab S7 di Samsung, i Surface di Microsoft e i P11 di Lenovo.

La quota di mercato più significativa è comunque in mano ad Apple con un 36,5% del totale, seguita da Samsung, prima fra i produttori che sfruttano il sistema operativo Android, che detiene una quota del 19,4% e una crescita del 44,9% su base annua. Chiude il podio, al terzo posto, Lenovo con un incremento del 120,6% sull’anno. Seguono in classifica Amazon con 3,6 milioni di spedizioni, una crescita del 7,6% nel 2020, e Huawei, con un buon +25,7% sull’anno passato.