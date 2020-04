Trasporto pubblico locale: 398 milioni per rinnovare il parco bus di 38 Comuni capoluogo

Dopo aver acquisito il parere favorevole dalla Conferenza Stato Regioni, la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato ieri il decreto interministeriale, proposto dalla stessa, che prevede l’erogazione, nel quinquennio 2019-2023, di 398 milioni di euro a favore di 38 Comuni che nel biennio 2018-2019 hanno registrato i più alti livelli di inquinamento PM10 e biossido di azoto.

Si tratta di un importante passo nell’attuazione del Piano Nazionale Strategico della Mobilità Sostenibile che per la prima volta finanzia direttamente i Comuni per l’acquisizione di materiale rotabile ad alimentazione elettrica, a metano e a idrogeno.

Lo scopo è quello di svecchiare i parchi mezzi e di promuovere il miglioramento della qualità dell’aria nelle nostre città, ma soprattutto, in questa situazione di crisi economica finanziaria conseguente all’epidemia in corso, di dare una iniezione significativa di risorse ai territori per sostenere le aziende del Tpl locali e per rilanciare la filiera industriale di produzione degli autobus. ​

MIT – TABELLA RIPARTIZIONE COMUNI_.pdf

Di seguito la tabella per esteso:

Comune Punteggio Importo finanziato

ROMA 94,33 € 60.729.137

MILANO 71,34 € 45.929.620

TORINO 47,94 € 30.863.027

VENEZIA 19,03 € 12.249.660

BOLOGNA 18,12 € 11.665.534

PADOVA 16,57 € 10.667.298

VERONA 15,40 € 9.914.852

BRESCIA 14,03 € 9.029.319

PARMA 13,86 € 8.923.052

MODENA 13,39 € 8.618.362

PRATO 13,14 € 8.461.797

REGGIO EMI. 13,00 € 8.371.960

LUCCA 12,10 € 7.786.941

MONZA 12,05 € 7.754.497

VICENZA 11,99 € 7.717.414

BERGAMO 11,85 € 7.625.506

TREVISO 11,69 € 7.523.925

RIMINI 11,46 € 7.374.707

FERRARA 11,41 € 7.348.350

RAVENNA 11,33 € 7.291.644

CAGLIARI 11,22 € 7.221.916

PIACENZA 11,20 € 7.213.143

ASTI 11,19 € 7.206.478

ALESSANDRIA 11,07 € 7.124.343

NOVARA 10,96 € 7.055.266

TERNI 10,46 € 6.733.138

COMO 9,94 € 6.395.872

VERCELLI 9,81 € 6.316.371

PAVIA 9,74 € 6.268.720

CREMONA 9,68 € 6.230.086

ROVIGO 9,65 € 6.211.185

AVELLINO 9,24 € 5.950.485

LECCO 9,09 € 5.850.948

FROSINONE 8,76 € 5.640.569

MANTOVA 8,73 € 5.622.614

VARESE 8,52 € 5.482.907

LODI 8,40 € 5.405.428

PORDENONE 6,56 € 4.223.931

Totale € 398.000.000,00