Trasporto pubblico non di linea: al via la richiesta per il “Bonus paratie”

Online la piattaforma “Bonus Paratie” rivolta agli operatori del trasporto pubblico non di linea (taxi, ncc ed autobus) per richiedere l’assegnazione del contributo all’acquisto e all’installazione di paratie divisorie tra il posto di guida e i sedili riservati alla clientela.

E’ previsto un rimborso fino al 50% del costo sostenuto e per un importo non superiore ai 150 euro per ciascun veicolo, in proprietà o in locazione finanziaria, su cui verrà installata la paratia.

Per ottenere il contributo sarà necessario compilare l’autodichiarazione presente sulla piattaforma, inserire il numero di targa del veicolo ed allegare copia della fattura relativa alla spesa sostenuta e della dichiarazione rilasciata dalla ditta installatrice.

Si potrà accedere alla piattaforma https://www.bonusparatie.it con le credenziali SPID e ricevere assistenza inviando una mail a bonusparatie@sogei.it.

Per visualizzare le faq clicca qui