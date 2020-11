Trento ancora prima nell’Ecosistema urbano di Legambiente

Quest’anno si è tenuta on line la presentazione del rapporto “Ecosistema urbano” 2020 di Legambiente, Ambiente Italia e Il Sole 24 ore. Un report per far riflettere sul futuro delle città partendo dalle esperienze positive di chi è riuscito negli anni a realizzare azioni significative e cambiamenti in chiave green.

Un’indagine approfondita che tiene conto di numerosi parametri: dalla qualità dell’aria (biossido d’azoto, PM10, PM 2,5, ozono) al consumo d’acqua (domestico, dispersione della rete, capacità di depurazione) ai rifiuti (produzione, raccolta differenziata, porta a porta), alla mobilità (offerta e passeggeri trasporto pubblico), dalle isole pedonali ai chilometri di piste ciclabili, dal verde urbano (alberi in città, verde fruibile) all’uso efficiente del suolo, dalle energie rinnovabili al car sharing.

“Siamo molto felici di questo risultato che ci vede in testa con quasi 80 punti su 100 – ha commentato l’Assessore alla transizione ecologica, mobilità e beni comuni Paolo Zanella – Punto delicato per noi è la qualità dell’aria ma sono solo 3 le città italiane con una qualità ottimale. Molto bene invece, come avevano già evidenziato anche altri indagini, la raccolta differenziata con altri 3 chili in meno di rifiuto prodotto per abitante nel 2019”.

Fonte: Comune di Trento