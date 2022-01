Trento azzera le commissioni sulla sosta pagata digitalmente

Per agevolare la diffusione dei sistemi di pagamento correlati alla mobilità, il Comune di Trento ha azzerato le commissioni sulla sosta pagata con le app per la prenotazione e il saldo dei parcheggi. Per raggiungere l’obiettivo l’Amministrazione ha introdotto uno sconto del 10% a vantaggio di chi scelga i versamenti digitali riducendo la tariffa oraria del parcheggio negli stalli blu per chi paga con le app. L’iniziativa vuole disinnescare l’impatto delle commissioni introdotte dai gestori dei servizi evoluti di pagamento della sosta che si sarebbero scaricate sulla cittadinanza.

Infatti, già da qualche mese, proprio in previsione dell’accreditamento di nuovi operatori previsto dal Codice degli Appalti e dall’Autorità garante della concorrenza, il Comune su proposta di Trentino Mobilità ha deciso di scontare la tariffa oraria del parcheggio negli stalli blu per chi paga con l’App. Aprendo il servizio al mercato, per garantire la parità di trattamento tra operatori che si presentano al pubblico con offerte commerciali particolarmente eterogenee, Trentino Mobilità non ha più potuto accollarsi la commissione sulla sosta e ha quindi dovuto scegliere di lasciare agli operatori la scelta sulla politica da adottare per la propria remunerazione e dal 17 gennaio, il costo a carico dell’utente è stato fissato autonomamente da myCicero al 10% sul valore della transazione.

La scelta è infatti a discrezione dell’operatore, che può anche applicare criteri, piani tariffari o addirittura modelli di business totalmente diversi, come quote fisse per singola transazione, per giorno, mese e considerando l’effetto negativo di trasferire il peso delle commissioni sulla cittadinanza, il Comune di Trento ha deciso di praticare uno sconto del 10% sulla tariffa della sosta pagata con l’App. Iniziativa che, di fatto, annulla l’effetto della commissione.