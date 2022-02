Trento e Modena, indagini per conoscere il rapporto fra cittadinanza e digitale

Il Comune di Trento, così come recentemente ha fatto il Comune di Modena, ha lanciato un questionario per conoscere l’opinione dei cittadini in merito alle modalità di accesso e utilizzo dei servizi digitali che, sempre di più, stanno diventando centrali anche in seguito a quanto accaduto con la pandemia. Il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi digitali pubblici passa attraverso un’interazione continua e precisa con la popolazione residente. Il Comune di Trento ha quindi raccolto una serie di domande da somministrare alla popolazione per raccogliere da cittadini, professionisti e imprese i feedback sulla fruizione dei servizi digitali erogati.

Lavorando insieme agli utenti si stimola la creazione di valore comune e si consente l’avvio di politiche d’innovazione che rispondano alle esigenze concrete di chi utilizza i servizi digitali. Questa la ratio e la finalità dell’iniziativa. Tra le domande previste ve ne sono alcune che permettono d’indagare le modalità di accesso dei cittadini ai servizi digitali, la loro frequenza d’uso, i loro limiti e i loro punti di forza. Il questionario sarà compilabile online fino a lunedì 18 aprile ed è stato creato in collaborazione con FPA e con la partecipazione ad ICity Club, l’osservatorio della trasformazione digitale urbana di FPA.

Fonte: Comune di Trento