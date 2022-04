Trento, la prossima tappa dei Dialoghi d’Italia Domani

Sarà Trento la prossima tappa di “Italia Domani – Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, il ciclo di incontri promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per comunicare con cittadini, imprese e Amministrazioni locali sui contenuti e le opportunità del PNRR.

L’evento si svolgerà lunedì 11 alle 11, presso la Sala inCooperazione, con la partecipazione del Ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, del Capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio, Marco Leonardi, del Sindaco di Trento, Franco Ianeselli, e del Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Interverrà il Rettore dell’Università di Trento, Flavio Deflorian.

L’incontro si concentrerà sui progetti per la città, i vantaggi per il territorio, il ruolo degli enti locali nell’attuazione del PNRR e le modalità per accedere alle risorse, la seconda parte sarà caratterizzata dal dialogo con i cittadini, con le associazioni di categoria e le imprese.

L’evento sarà moderato da Simonetta Nardin dell’Ufficio per la Comunicazione istituzionale e le Relazioni con i media della Presidenza del Consiglio. Diretta streaming sull’homepage di Italiadomani o sulla pagine FB e il canale Youtube della Provincia Autonoma di Trento. Per accrediti stampa: uff.stampa@provincia.tn.it. L’ingresso alla sala sarà consentito a partire dalle ore 10:15.